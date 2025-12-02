РФ продолжит войну? Шойгу заявил главе МИД Китая о планах "добиться целей" в Украине
Россия намерена "добиться своих стратегических целей" в рамках войны против Украины.
Об этом секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил на встрече с главой МИД Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.
В ходе переговоров Шойгу и Ван И "детально обменялись мнениями" по войне России против Украины.
"Шойгу изложил соображения российской стороны, выразил признательность усилиям Китая по поддержке мира и заявил, что у России есть достаточные возможности и твердая решимость для достижения своих стратегических целей и устранения коренных причин кризиса", - сказано в сообщении МИД.
В свою очередь Ван И сказал, что Китай "поддерживает все усилия", которые направлены на достижение мира. По его словам, Пекин поддерживает всеобъемлющее и устойчивое мирное соглашение и продолжит "поддерживать стратегические контакты с Россией" по этому вопросу.
Визит главы МИД Китая в Москву
Напомним, сегодня, 2 декабря, стало известно, что министр иностранных дел Китая Ван И прибыл в Москву. Его визит произошел в рамках 20-го раунда российско-китайских консультаций по стратегической безопасности.
Он уже встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Примечательно, что Ван И посетил Москву в день, когда российский диктатор Владимир Путин встретился со спецпредставителем президента США Стивом Уиктоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
К слову, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял о том, что Россия хочет использовать мирные переговоры, чтобы добиться своих целей по оккупации территорий Украины.