Росія вкрала вже 11 тисяч тонн металу, ще 28 тисяч очікують відправки, - ISRP

Росія вже вкрала півмільйона тонн зерна і 11 тисяч тонн металу. Ще 28 тисяч тонн металу очікують своєї черги на відправку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "ініціативи з вивчення російського піратства" (ISRP).

"За оцінками, понад 500 тисяч тонн зерна, в основному пшениці і кукурудзи, були незаконно вивезені з українських портів. Виходячи з цін на сировинні товари в США, продукція, вкрадена з України до 15 Липня, має сукупну ринкову вартість майже 154 мільйони доларів", - сказано у звіті.

Також в ISRP підкреслили: Росія вкрала до 11 тисяч тонн української металопродукції з ММК "Азовсталь" і ММК ім. Ілліча в Маріуполі, в основному гарячекатаного прокату.

"На судна, пришвартовані в Маріупольському порту, занурено як мінімум ще 28 тис.тонн. Використовуючи ціну в $ 1100 за тонну, вкрадені 11 тисяч тонн коштують приблизно $12,1 млн доларів. А 28 тисяч тонн, які можуть бути відвантажені в будь - який момент, коштують додатково $30,8 млн, що в сумі становить майже $43 млн у Маріупольському порту також залишається сталь, недоступна для виробників і легальних покупців", - йдеться у звіті.

Щоб отримати ці дані, ISRP використовувала комбінації аналітичних інструментів з відкритим кодом. Зокрема, була зібрана інформація про морський рух AIS (система автоматичної ідентифікації), яку надали MarineTraffic.com, ShippingExplorer Live vessel Tracking, VesselFinder.com і BalticShipping.com; отримано звіти від осіб в Україні та Туреччині, які уважно стежать за рухом суден за допомогою супутникових зображень, проведено інтерв'ю з конфіденційними джерелами в США та Східній Європі.

Як відомо, раніше генеральний директор компанії "Метінвест", якій належить вкрадена в Маріуполі продукція, заявив, що збиток від мародерства оцінюється в 600 мільйонів доларів.

Заводи "Азовсталь" і ММКІ вже звернулися в офіс генерального прокурора з проханням відкрити кримінальну справу за фактом грабежу.

Також компанія "Метінвест" звернулася до своїх міжнародних партнерів з проханням не купувати металопродукцію сумнівного походження, поставлену Росією.