Російська влада залучила злочинні синдикати до грабежу української продукції, - ISRP

Росія організувала системну програму грабежу, націлену на Українські національні активи - в першу чергу сталь і пшеницю, а також промислові інструменти, використовувані при їх виробництві та переробці.

Для цього грабежу Росія використовує ті ж злочинні методи, які вона раніше провертала в Чечні і Афганістані, проте розмах цього мародерства в Україні унікальний, відзначають в ISRP.

"Крадіжка національного майна була ключовим компонентом російської військової стратегії протягом майже століття. Але грабіж України унікальний за своїм розмахом і тактикою. Російські військові використовують методи, адаптовані з синдикатів організованої злочинності, а також тактику, яку вони використовували після радянського вторгнення в Афганістан в 1979 році, і у війні проти Чечні в 1990-х роках", - вказується в дослідженні.

Так, за даними ISRP, в Чечні російська армія конфіскувала національні та приватні підприємства з переробки нафти, і направляла нафту на свої власні склади, а потім перепродувала на світовому ринку через злочинні синдикати. Точно так само вона надходить, перенаправляючи українське зерно і сталь.

"При цьому організована злочинність не обмежувалася тільки стратегічним злодійством національних ресурсів. Так, в Чечні окремі російські підрозділи грабували і руйнували цілі міста, заповнювали автомобілі особистим майном і муніципальним майном міст, і направляли їх продаж. Найбільш кричущим прикладом цього є руйнування росіянами Алхан-Юрта в 1999 році: коли російські солдати захопили село, протягом двох тижнів вони повністю спалили до вісімдесяти відсотків будівель, стративши чоловіків і гвалтуючи жінок і дівчат. Ці жахи знайшли відображення в руйнуванні українського міста Буча", - йдеться у звіті.

При цьому ISRP наводить дані агентства Human Rights Watch і Британської телерадіомовної компанії, згідно з якими вкрадені в Чечні товари експортувалися через злочинні угруповання в Дагестан, Туреччину і Грузію. А зараз за такою ж схемою вона вивозить вкрадене в Україні зерно і метал.

"Цей зв'язок між організованою злочинністю і державою є ключовим елементом російської військової стратегії, і вона здійснюється в Україні в небачених раніше масштабах. Приватні особи не змогли б отримувати прибуток від грабежу без мовчазного схвалення російської держави і допомоги санкціонованої державою організованої злочинності. Зараз ISRP розслідує можливу причетність синдикатів організованої злочинності до триваючих грабежів України", - резюмується в звіті ISRP.

Як відомо, до групи ISRP, що вивчає сучасне російське піратство, входять колишні чиновники США, експерти з міжнародної торгівлі та експерти з нацбезпеки. Також Група розробляє юридичні механізми, які допоможуть передати Україні заморожені в США активи РФ в якості репарацій.

За даними ISRP, Росія вкрала вже понад півмільйона тонн українського зерна-пшениці, кукурудзи та ячменю. Також вивезено 11 тисяч тонн сталі, ще 28 тис.тонн вже завантажено на кораблі для подальшої відправки.