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У Криму майже 60 людей засудили за відмову служити в армії РФ

Новини » Суспільство    03.09.2019 - 02:58
У Криму майже 60 людей засудили за відмову служити в армії РФ
Ілюстративне фото (wikimapia)

Всього на строкову службу в російську армію призвали вже більше 17 тис. кримчан

У анексованому Росією Криму з квітня 2015 року за відмову від служби в російській армії до кримінальної відповідальності притягнуто 59 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

У прокуратурі АРК відзначили, що всього з 2015 року Росія закликала на строкову військову службу понад 17 тис. осіб.

"Встановлено, що в період з 1 квітня 2015 року по 1 липня 2018 року окупаційна влада притягнула до кримінальної відповідальності за відмову служити 35 осіб. В даний час - 59", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму в 2019 році за ухилення від служби в армії Російської Федерації були засуджені 17 жителів півострова.

У Криму навесні 2019 року пройшла 9-я призовна кампанія, в рамках якої заявлено про призов 3400 осіб (Крим - 2800, Севастополь - 600).

РБК-Україна писало, що посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало на те, що Росія засуджує жителів Криму за ухилення від призову до лав Збройних сил РФ. У посольстві висловили стурбованість і вкотре закликали Росію припинити незаконну окупацію Криму.

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