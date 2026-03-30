RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В РФ проблемы с набором в армию: Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации, - ISW

09:49 30.03.2026 Пн
3 мин
Набор в БСС зашел в тупик
aimg Ірина Глухова
Фото: Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации в РФ (Getty Images)

В России критикуют неэффективность кампании по набору в Беспилотные системные силы РФ на фоне признаков того, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации резерва, чтобы покрыть потери в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики обратили внимание на заявление российского военкора 29 марта, который сказал, что кампания набора в БСС фактически зашла в тупик. По его словам, вербовщики предлагают стандартные военные контракты, из-за чего потенциальные новобранцы опасаются дальнейшего перевода в штурмовые подразделения пехоты.

Он отметил, что специалисты беспилотных систем не должны использоваться в составе штурмовых групп, а также раскритиковал неспособность Минобороны РФ создать современные и эффективные подразделения БСС.

Другой российский военный блогер поддержал эту позицию, отметив, что российское военное руководство избегает внедрения инноваций, которые не понимает.

Аналитики напоминают, что кампанию по набору в БСС российское Минобороны начало в январе 2026 года, ориентируясь в том числе на студентов.

В то же время оппозиционные источники ранее сообщали, что предложенные контракты не содержат гарантий, которые бы делали невозможным перевод новобранцев в другие подразделения.

В отчете также отмечается, что предыдущий механизм привлечения добровольцев из-за высоких единовременных выплат потерял эффективность в конце 2025 года. Уже в январе 2026 года уровень набора впервые с 2022 года упал ниже уровня потерь.

"Жалобы блогера от 29 марта свидетельствуют о том, что попытки Министерства обороны России обновить свою кампанию добровольного набора, даже для ВВС США, не достигают желаемых результатов", - говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что Кремль готовится к ограниченным, постепенным, принудительным резервным призывам в будущем, которые, вероятно, будут направлены на то, чтобы позволить российским силам продолжать нести высокие потери в Украине, а не увеличивать численность российской армии.

Мобилизация в РФ

Напомним, бывший президент РФ, а ныне заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев недавно заявлял, что в новой волне мобилизации в России "нет никакой необходимости".

В то же время Министерство обороны РФ с конца 2025 года активно пытается привлекать студентов к службе в подразделениях беспилотных систем. Им обещают значительные выплаты и "специальные контракты" сроком от одного года.

Однако, по имеющейся информации, на практике уволиться со службы, вероятно, будет невозможно до завершения войны.

Власти России объявили о проведении так называемой "частичной мобилизации" в сентябре 2022 года. Непосредственно перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков утверждал, что о мобилизации в России речь не идет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
