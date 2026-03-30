В РФ проблемы с набором в армию: Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации, - ISW

Аналитики обратили внимание на заявление российского военкора 29 марта, который сказал, что кампания набора в БСС фактически зашла в тупик. По его словам, вербовщики предлагают стандартные военные контракты, из-за чего потенциальные новобранцы опасаются дальнейшего перевода в штурмовые подразделения пехоты.

Он отметил, что специалисты беспилотных систем не должны использоваться в составе штурмовых групп, а также раскритиковал неспособность Минобороны РФ создать современные и эффективные подразделения БСС.

Другой российский военный блогер поддержал эту позицию, отметив, что российское военное руководство избегает внедрения инноваций, которые не понимает.

Аналитики напоминают, что кампанию по набору в БСС российское Минобороны начало в январе 2026 года, ориентируясь в том числе на студентов.

В то же время оппозиционные источники ранее сообщали, что предложенные контракты не содержат гарантий, которые бы делали невозможным перевод новобранцев в другие подразделения.

В отчете также отмечается, что предыдущий механизм привлечения добровольцев из-за высоких единовременных выплат потерял эффективность в конце 2025 года. Уже в январе 2026 года уровень набора впервые с 2022 года упал ниже уровня потерь.

"Жалобы блогера от 29 марта свидетельствуют о том, что попытки Министерства обороны России обновить свою кампанию добровольного набора, даже для ВВС США, не достигают желаемых результатов", - говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что Кремль готовится к ограниченным, постепенным, принудительным резервным призывам в будущем, которые, вероятно, будут направлены на то, чтобы позволить российским силам продолжать нести высокие потери в Украине, а не увеличивать численность российской армии.