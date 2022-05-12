РФ визнає нездатність захопити ключові міста, виводячи війська з-під Харкова, - Британія

У відомстві повідомили, що Збройні сили України продовжують контратакувати на північ від Харкова, відвойовуючи кілька міст і сіл у напрямку до російського кордону.

"Пріоритет, що віддається Росією операціям на Донбасі, залишив підрозділи, розгорнуті в Харківській області, вразливими для мобільних і високомотивованих українських контратакуючих сил", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії підкреслили, що попри успіх російських військ оточити Харків в початковій стадії війни, Москва все ж вивела частину військ для реорганізації і поповнення сил.

"Після відновлення ці сили, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, утворюючи блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії і основних шляхів постачання для операцій в районі Ізюма", - йдеться в повідомленні.