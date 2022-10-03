После провала в Лимане. В Западном военном округе России сменили командующего
В Западном военном округе (ЗВО) РФ назначен новый командующий. Им стал генерал-майор Роман Бердников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.
Генерал-майор Роман Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, а позже командовал группировкой российских войск в Сирии.
Что известно о Бердникове
Он - выпускник Киевского суворовского военного училища 1991 года.
Как пишет издание, отправленный в отставку генерал-полковник Александр Журавлев командовал силами ЗВО с 2018 года. До этого он, как и Бердников, командовал группировкой сил в Сирии.
Отметим, что Журавлева сняли с должности после того, как ВСУ деоккупировали Лиман Донецкой области, ранее захваченный РФ.
Отметим, войска ЗВО получил в подчинение командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин после оккупации Лисичанска Луганской области. Отметим, что войска ЗВО, которыми назначили руководить Лапина, дислоцируются на Донбассе.
Как сообщалось, ВСУ вошли в Лиман (Донецкая область) 1 октября. Ранее стало известно, что бойцы ВСУ подняли украинский флаг на окресностях Лимана. В сети появилось соответствующее видео.
При этом в разгроме российских войск в Лимане глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил российского генерала Александра Лапина. Последнего глава Чеченской Республики назвал бездарем, прикрываемым в Генштабе России.
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