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После провала в Лимане. В Западном военном округе России сменили командующего

Новина українською →
Россия, Понедельник 03 октября 2022 17:32
После провала в Лимане. В Западном военном округе России сменили командующего Фото: Роман Бердников стал новым командующим Западного военного округа РФ (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Западном военном округе (ЗВО) РФ назначен новый командующий. Им стал генерал-майор Роман Бердников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Генерал-майор Роман Бердников ранее был командующим общевойсковым объединением Восточного военного округа, а позже командовал группировкой российских войск в Сирии.

Что известно о Бердникове

Он - выпускник Киевского суворовского военного училища 1991 года.

Как пишет издание, отправленный в отставку генерал-полковник Александр Журавлев командовал силами ЗВО с 2018 года. До этого он, как и Бердников, командовал группировкой сил в Сирии.

Отметим, что Журавлева сняли с должности после того, как ВСУ деоккупировали Лиман Донецкой области, ранее захваченный РФ.

Отметим, войска ЗВО получил в подчинение командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин после оккупации Лисичанска Луганской области. Отметим, что войска ЗВО, которыми назначили руководить Лапина, дислоцируются на Донбассе.

Как сообщалось, ВСУ вошли в Лиман (Донецкая область) 1 октября. Ранее стало известно, что бойцы ВСУ подняли украинский флаг на окресностях Лимана. В сети появилось соответствующее видео.

При этом в разгроме российских войск в Лимане глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил российского генерала Александра Лапина. Последнего глава Чеченской Республики назвал бездарем, прикрываемым в Генштабе России.

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