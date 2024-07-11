ua en ru
Чт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"После списания – на помойку": ЦНС о судьбе демобилизованных военных РФ

Четверг 11 июля 2024 04:02
UA EN RU
"После списания – на помойку": ЦНС о судьбе демобилизованных военных РФ Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

После демобилизации военные, находившиеся в составе армии РФ, никому не нужны. Об одном из таких случаев стало известно во временно оккупированном Донецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления (ЦНС).

В частности, двое военных из-за тяжелого увечья не приняли на работу в структуру, из которой их мобилизовывали. Оказалось, что это было одно из фейковых "высших" учебных заведений города.

"Еще один факт о циничном использовании местного населения для достижения цели окупантов. Никаких гарантий вернуться к более или менее нормальной жизни при вступлении в армию врага нет", - отметили в ЦНС.

В ведомстве добавили, что РФ продолжает нарушать международное право и вербует жителей оккупированных территорий на войну против Украины. В частности, оккупанты агитируют людей заключать контракты с армией РФ и обещают не отправлять на передовую.

Напомним, что во временно оккупированной части Херсонской области российские кафиры ввели план развития "казачества" для пополнения мобилизационного резерва ВС РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Российская Федерациявозит на временно оккупированные Украины полицейских из росгвардии, чтобы бороться с украинским подпольем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
НАТО заявило о "необратимом пути" Украины к членству и назвало условие приглашения
НАТО заявило о "необратимом пути" Украины к членству и назвало условие приглашения
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине