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РФ прекратила перегружать нефть между танкерами вблизи Испании, - Bloomberg

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российскую нефть прекратили перегружать между танкерами вблизи Сеуты (испанский анклав в Северной Африке). На это повлияли ограничения со стороны ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Также на это повлияло давление со стороны местных властей. Сообщается, что с середины апреля в Сеуте не наблюдалось никаких перегрузок российского сорта нефти Urals с судна на судно.

Вместо этого некоторая часть судов переместилась в Атлантический океан, недалеко от Кабо-Верде, Канарских островов и Азорских островов.

Что этому предшествовало

Западные санкции в отношении российской нефти заставили страну искать другие рынки, преимущественно в Азии, после ее вторжения в Украину.

Тем временем для перевозки российской нефти появился большой теневой флот танкеров, при этом все большее количество так называемых перевалок происходит в международных водах.

С ростом фрахтовых ставок на небольшие танкеры стало экономически целесообразно перегружать нефть на более крупные суда для поставок на восток. Однако большинство европейских стран запрещают компаниям сотрудничать с российской нефтью.

Как этому противодействовала Испания

В начале февраля испанские власти разослали письмо местным компаниям, занимающимся судоходством, с напоминанием о запрете на такие перевозки, если они связаны с российской нефтью даже в международных водах.

С тех пор деятельность в Сеуте прекратилась. Всего восемь супертанкеров совершили переброску вблизи анклава с декабря до начала апреля.

Девятый, "Скорпиус", получил груз в Сеуте, а затем отправился в Кабо-Верде и на Канарские острова, чтобы завершить остальные перевозки.

Какая ситуация с российской нефтью

В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

По данным Reuters, импорт российской нефти по Индии вырос до нового рекордного максимума в апреле 2023 года. Они отметили, что Индия импортировала около 1,9 млн баррелей в сутки. Это составило около двух пятых от общего объема покупок в стране.

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