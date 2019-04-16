У РФ ухвалили закон про ізоляцію рунету

Державна дума Російської Федерації ухвалила у третьому остаточному читанні закон про ізоляцію російського сегменту інтернету - законопроект про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Відповідно до документу, влада РФ зможе контролювати точки з’єднання інтернету у країні з зовнішнім світом. Також у законі прописана можливість створення інфраструктури, яка дозволить російському сегменту працювати ізольовано, якщо оператори зв’язку не зможуть під'єднатися до кореневих серверів інтернету за кордоном.

Відповідати за функціонування інтернету в країні буде Роскомнагляд.

Закон набуде чинності 1 листопада 2019 року, однак окремі його положення діятимуть з 1 січня 2021 року.

Слід зазначити, що витрати на виконання закону попередньо оцінюють у 30 млрд рублів.

Нагадаємо, в лютому депутати Державної думи Російської Федерації (РФ) прийняли в першому читанні законопроект про ізоляцію російського сегмента інтернету. Зазначалося, що проти законопроекту виступили представники всіх фракцій, окрім "Єдиної Росії".

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці грудня 2018-го співробітники Служби безпеки України зафіксували масові спроби використання російськими спецслужбами акаунтів українських користувачів у соціальних мережах Facebook і Twitter з метою подальшого втручання у вибори 2019 в Україні.

Додамо, в червні 2016 року Держдума РФ прийняла в другому і третьому читаннях "антитерористичний" пакет ("пакет Ярової"). У документі передбачено право влади на доступ до всіх телефонних розмов та електронне листування громадян. Крім того, вводиться штраф до 1 млн рублів для месенджерів, таких як WhatsApp і Telegram, за нерозкриття ФСБ даних для декодування повідомлень.