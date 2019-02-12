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Держдума РФ підтримала законопроект про ізоляцію рунета

Новини » Політика    12.02.2019 - 16:17
Держдума РФ підтримала законопроект про ізоляцію рунета
Ілюстративне фото (dumagovru)

Проти законопроекту виступили представники всіх фракцій, окрім "Єдиної Росії"

Депутати Державної думи Російської Федерації (РФ) прийняли в першому читанні законопроект про ізоляцію російського сегменту інтернету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За словами глави профільного комітету з інформполітики РФ Леоніда Левіна, деякі положення законопроекту потребують коригування, але це можливо зробити до другого читання.

Проти законопроекту виступили представники всіх фракцій, окрім "Єдиної Росії".

На думку авторів документа, він дозволить створити інфраструктуру, яка забезпечить безперебійну роботу російських інтернет-ресурсів, якщо їх відключать від зарубіжних серверів.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон про контрсанкції проти Сполучених Штатів та їх союзників.

Також повідомлялося, що повідомлялося, що Росія може обмежити роботу сервісу Booking у відповідь на санкції США.

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Новини України Державна дума РФРосійська Федераціязаконопроектизоляцияінтернет
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