РФ прийняла остаточне рішення щодо спостерігачів в Україні

Напередодні виборів 2019 Російська Федерація остаточно відмовилася від планів направити своїх спостерігачів до України. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ РФ.

Повідомляється, що після відмови ЦВК України акредитувати 24 громадян Росії у складі місії ОСБЄ на виборах прийнято рішення відмовитися від направлення російських спостерігачів, "щоб не піддавати їх там загрозі явного переслідування".

Крім того, МЗС Росії звинуватив Київ у порушенні норм ОБСЄ у сфері виборів та утисках жителів Донбасу у виборчих правах.

"Розраховуємо, що БДІПЛ за підсумками українських виборів, незважаючи на відсутність в країні російських спостерігачів, зможе надати міжнародній спільноті об'єктивну, достовірну і чесну картину", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після прийняття закону, який забороняє росіянам приймати участь у місіях спостереження в Україні, до списку ОБСЄ все одно потрапили 24 росіянина.

Зазначимо, генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер висловив жаль і занепокоєння з приводу заборони громадянам РФ бути спостерігачами на виборах 2019.