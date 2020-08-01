РФ наказала бойовикам використовувати перемир'я для компрометації України, - глава СЗР

Голова служби зовнішньої розвідки України Валерій Кондратюк заявив, що Росія наказала своїм найманцям на Донбасі використовувати припинення вогню для компрометації української сторони. Тому найближчим часом і у середньостроковій перспективі зберігається ймовірність провокацій.

Про це він написав у матеріалі для видання "Дзеркало Тижня".

"За нашими прогнозами, попри готовність України до процесу мирного врегулювання, в найближчій і середньостроковій перспективі уздовж лінії розмежування зберігатиметься висока ймовірність ворожих провокацій.

Наші дані свідчать про те, що підконтрольні РФ збройні формування вже отримали від своїх кураторів з Росії вказівку використовувати домовленості про припинення вогню для провокацій і пошуку шляхів компрометації України як сторони, що порушила їх першою", - поінформував він.

Нагадаємо, за минулу добу проросійські бойовики чотири рази порушили домовленості про всеосяжне припинення вогню на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що на Донбасі з 27 липня набуло чинності загальне перемир'я, яке погодили в рамках Тристоронньої контактної групи.

Бойовики так званих "ЛДНР" заявляли, що їх силові структури з 27 липня перестануть стріляти, однак ця обіцянка не була втілена в життя.

У Кремлі кажуть, що не можуть змусити їх дотримуватися режиму "тиші", оскільки РФ нібито не є стороною цього військового конфлікту.