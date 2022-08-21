РФ доведеться відволікти сили від лінії фронту задля посилення захисту окупованого Криму, - ISW

Після атак на військову інфраструктуру в окупованому Криму росіяни розглядають можливість посилення безпеки на півострові. Однак тоді їм доведеться відволікти частину своїх сил від лінії фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що Москва використовувала всі типи сил безпеки, зокрема Росгвардію. Відтак, тривала неспроможність зупинити атаки на окупований Крим може викликати невдоволення в російському суспільстві.
"Один російський блогер розкритикував війська РФ за те, що вони не використовували більше засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) після першої атаки безпілотника 31 липня", - вказують в ISW
Окрім цього, у звіті додається, що про зростаючу стурбованість суспільства ефективністю російських заходів безпеки в Криму можуть свідчити затори, які спостерігаються на виїзді з окупованого півострова.
Нагадаємо, неподалік узбережжя тимчасово окупованого Криму, а саме в Алупці, було чутно вибухи. Звуки пролунали ввечері 20 серпня.
До слова, 20 серпня в окупованому Криму працювала ППО. Жителі курортного села Оленівка чули вибухи.
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