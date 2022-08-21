РФ доведеться відволікти сили від лінії фронту задля посилення захисту окупованого Криму, - ISW

Після атак на військову інфраструктуру в окупованому Криму росіяни розглядають можливість посилення безпеки на півострові. Однак тоді їм доведеться відволікти частину своїх сил від лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що Москва використовувала всі типи сил безпеки, зокрема Росгвардію. Відтак, тривала неспроможність зупинити атаки на окупований Крим може викликати невдоволення в російському суспільстві.

"Один російський блогер розкритикував війська РФ за те, що вони не використовували більше засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) після першої атаки безпілотника 31 липня", - вказують в ISW

Окрім цього, у звіті додається, що про зростаючу стурбованість суспільства ефективністю російських заходів безпеки в Криму можуть свідчити затори, які спостерігаються на виїзді з окупованого півострова.