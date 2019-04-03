РФ запропонувала Україні провести переговори для відновлення авіасполучення

Росавіація запропонувала владі України провести переговори по відновленню авіасполучення в повному обсязі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Росавіації.

В РФ запропонували провести переговори і відновити повітряне сполучення на регулярній і чартерній основі.

"У відповідь на заборону прямого повітряного чартерного повідомлення влади України між нашими країнами, пропонуємо провести переговори і відновити повітряне сполучення на регулярній і чартерній основі між Росією і Україною в повному обсязі. Впевнені в тому, що таке рішення відповідає інтересам наших народів і авіапасажирів",- йдеться в повідомленні Росавіації.

Нагадаємо, після візиту в Росію політика Юрія Бойка Кабінет міністрів заборонив нерегулярні прямі авіаперельоти в Російську Федерацію. З цією пропозицією виступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після того, як повідомив членам уряду про те, що в березні Юрій Бойко і голова політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук відвідали РФ без порушень закону.

На прикордонників та авіаслужбу відкрили справу через польот Бойка і Медведчука в Росію. У той же час відомо, що підозр нікому не вручали.

Минулого тижня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що на Медведчука і Бойко відкриють справу. Після цього українські прикордонники повідомили, що не могли відмовити їм у прямому перельоті в Росію.

Додамо, що з 1 квітня 2019 року не діє Договір про дружбу України з Росією.