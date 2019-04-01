Договір про дружбу України з Росією більше не діє

Ілюстративне фото (kremlin.ru)

Дія договору закінчилась 31 березня

Відсьогодні, з 1 квітня 2019 року, Договір про дружбу України з Росією не є чинним. Про це повідомляє РБК-Україна.

Закон про припинення Договору про дружбу з Росією набув чинності 12 грудня 2018 року. Договір підписали в 1997 році президент України Леонід Кучма і президент Росії Борис Єльцин. Він набув чинності 1 квітня 1999 року, сторони зобов'язалися поважати територіальну цілісність і підтвердили непорушність існуючих між ними на момент підписання договору кордонів.

Договір передбачав, що сторони поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів, а також будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою.

РБК-Україна писало, що 11 березня 2019 року МЗС Російської Федерації підтвердило отримання ноти МЗС України про непродовження дії Великого договору, яку було направлено Москві ще 21 вересня 2018 року.

Через припинення дії Договору про дружбу Міністерство закордонних справ Російської Федерації направило Україні ноту. В МЗС Росії наголосили, що влада "веде цілеспрямований наступ на російську мову і права російськомовного населення". Також прийняття цього закону Москва назвала "необачним кроком".