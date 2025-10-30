РФ повторно запустила "Кинжалы" на запад Украины

Начиная с 06:30 в мониторинговых каналах появилась информация, что враг второй раз за утро поднял в небо самолеты МиГ-31К. Впоследствии информация была подтверждена официально.

"Повторные пуски аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" на Черниговщине в направлении Житомира", - говорится в сообщении в 06:33.

После этого военные уточнили, что ракеты движутся на Ровно, а еще через минуту призвали жителей Львова быть в укрытии.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:42 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал до сих пор по всей территории Украины.