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РФ вимагає відпустити заарештованих у Білорусі бойовиків "Вагнера"

Москва, Понеділок 03 серпня 2020 17:42
РФ вимагає відпустити заарештованих у Білорусі бойовиків "Вагнера"
Фото: затримання бойовиків Вагнера в Білорусі (sputnik.by)
Автор: РБК-Україна

Москва заявляє, що найманців затримали під "надуманим приводом"

Російська Федерація наполягає на якнайшвидшому звільненні заарештованих у Білорусі бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". Москва заявляє, що затримання росіян не відповідає "духу братських союзницьких відносин".

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Росії за підсумками зустрічі з послом Білорусі Володимиром Семашко.

Повідомляється, що на зустрічі особливу увагу приділили затриманню 33 громадян Росії. Російська сторона заявила, що арешт було здійснено нібито під надуманим приводом. Крім того, Москва підкреслює, що не збирається втручатися у внутрішні справи Мінська.

"Наполягаємо на об'єктивному розслідуванні білоруськими партнерами в тісній взаємодії з російськими колегами всіх обставин події і якнайшвидшому звільненні затриманих російських громадян", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що серед заарештованих у Білорусі бойовиків "Вагнера" можуть бути люди з подвійним громадянством, які воювали проти українських військових на Донбасі.

Минулого тижня стало відомо про затримання бойовиків в Білорусі, а український Офіс генпрокурора повідомив їм про підозру; передбачається, що Київ може запросити екстрадицію бойовиків.

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