ua en ru
Пт, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Пентагоне заявили о разговоре министров обороны США и России

Пятница 12 июля 2024 20:18
UA EN RU
В Пентагоне заявили о разговоре министров обороны США и России Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Глава Пентагона Ллойд Остин утром в пятницу, 12 июля, провел второй телефонный разговор с российским министром обороны Андреем Белоусовым.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила представитель Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, разговор Остина и Белоусова был по итогам прошедшего в Вашингтоне саммита НАТО 9-11 июля.

"Министр Остин подчеркнул необходимость поддерживания каналов коммуникации на фоне продолжающейся войны России против Украины", - сказала она.

Сингх уточнила, что в этот раз звонок "инициировала российская сторона".

Следует отметить, что это уже второй разговор министров обороны США и России за последние несколько недель. Предыдущая состоялась 25 июня. А до этого последний разговор между представителями оборонных ведомств был в марте 2023 года.

Замена министра обороны РФ

В мае этого года российский диктатор Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова главой российского Министерства обороны. А вот Сергей Шойгу, 10 лет занимавший этот пост, Путин назначил секретарем Совета безопасности РФ.

Подробно о перестановках в Кремле читайте в материале РБК-Украина "Бой на истощение. Как Путин готовится к затяжной войне и "милитаризирует" Россию" .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине
NEWS
В ожидании наступления. Когда ВСУ смогут пойти в атаку и что мешает этому в 2024 году
В ожидании наступления. Когда ВСУ смогут пойти в атаку и что мешает этому в 2024 году
DAILY
Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Демократы следят, Трамп радуется. Скажутся ли оговорки Байдена на участии в выборах в США