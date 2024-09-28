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РФ усиливает Курское направление, но все равно переносит дедлайны, - ОТУ "Северск"

Фото: РФ опрокидывает новые силы на Курское направление (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

РФ перебрасывает новые силы на Курское направление. Однако даже несмотря на это оккупантам все равно приходится переносить дедлайны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ОТУ "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.

Мысник призвал не обращать слишком много внимания на заявления российской пропаганды. По его словам, россияне действительно опрокидывают новые, и даже более качественные подразделения - но этого все равно недостаточно.

"Мы будем наносить поражение врагу и продолжать их дедлайны, которые ни к чему не приводят. Первый их дедлайн уже почти вышел, сейчас и второй так же получится... Пусть попробуют - мы их здесь встречаем, и они это чувствуют", - подчеркнул Мысник.

Напомним, что ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что оккупанты РФ провалили план Кремля отвоевать Курскую область до октября. В то же время он также отметил, что ВСУ имеют успехи в этом направлении.

Следует отметить, что с похожим заявлением выступило и издание Bild. По данным издания, российский диктатор Владимир Путин в середине августа заявил, что до 1 октября российская армия должна полностью вернуть под свой контроль всю территорию Курской области. Однако их контрнаступление обернулось крахом.

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