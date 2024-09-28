РФ усиливает Курское направление, но все равно переносит дедлайны, - ОТУ "Северск"

Мысник призвал не обращать слишком много внимания на заявления российской пропаганды. По его словам, россияне действительно опрокидывают новые, и даже более качественные подразделения - но этого все равно недостаточно.

"Мы будем наносить поражение врагу и продолжать их дедлайны, которые ни к чему не приводят. Первый их дедлайн уже почти вышел, сейчас и второй так же получится... Пусть попробуют - мы их здесь встречаем, и они это чувствуют", - подчеркнул Мысник.