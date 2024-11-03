РФ строит оборонительные сооружения у Керченского моста: появились новые фото со спутника

Оккупанты прдолжают строительство оборонительных сооружений в районе Крымского моста. Это подтверждают новые снимки со спутника.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram .

"Россияне стремятся защитить мост от ударов морских дронов, БПЛА и ракет", - считают в "Крымском ветре".

Кроме того, в юго-восточной части мостового сооружения у Таманского полуострова также ведется строительство.

"Так выглядит строительство оборонительных сооружений у Керченского моста. Вдоль северо-западной части моста у Крымского полуострова видно строительство параллельного моста, а также оборонительных сооружений", - констатируют аналитики.

Ситуация в районе Крымского моста

Крымский мост - незаконно построенная переправа после временной оккупации российскими войсками полуострова Крым в 2014 году. Мост, соединяющий Крым с сухопутной частью России.

Украина считает Керченский мост законной целью для ударов. Силы обороны уже дважды наносили удары по переправе - 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. На данный момент российские захватчики боятся нового удара, ведь ранее сообщалось, что ГУР готовит третий удар по Крымскому мосту.

Именно поэтому россияне строят оборонительные сооружения у Керченского моста, надеясь уберечь сооружение от новых ударов Сил обороны Украины.

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