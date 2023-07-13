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РФ усилит свой флот в Черном море "Циклоном": эксперт ответил, есть ли угроза для Украины

Фото: РФ усилит свой флот в Черном море "Циклоном" (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Российские оккупанты начали хвастаться, что Черноморский флот усилят новым кораблем "Циклон". Особенной угрозы для Украины это не представляет.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.

"Циклон" - это новый российский военный корабль проекта "Каракурт". Обычно вооружение на таких кораблях включает комплексы ударного и противовоздушного оружия.

"На них ставят восемь пусковых установок для крылатых ракет "Калибр". В принципе, они несут такое же вооружение, как и другие малые ракетные корабли, которые могут быть задействованы для пусков по территории Украины. В частности, из акватории Азовского моря", - рассказал Заблоцкий.

Эксперт отметил, что на такие корабли также ставят и артиллерийскую установку, которую применяют в целях самообороны.

"Если он выйдет на патрулирование, мы это увидим. Какой-то особенной угрозы он не представляет, но все-таки теоретически число ракет в одном залпе корабельной группировкой ЧФ может увеличится сразу на 8 единиц", - добавил он.

Заблоцкий подчеркнул, что пока данных о каких-либо испытаниях и выходе в море нового корабля нет. Поэтому, если он в ближайшее время не присоединится к корабельной группировке в Черном море, то он еще не готов.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 12 июля, пропагандистские СМИ начали писать о том, что в Керчи построили корабль "Циклон", чтобы усилить Черноморский флот.

При этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что корабль еще даже не прошел испытаний. А вся информация о "Циклоне", которую распространяют в РФ, - пропагандистская картинка.

Более детально о "Циклоне" можете узнать в материале РБК-Украина.

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