РФ усилит свой флот в Черном море "Циклоном": эксперт ответил, есть ли угроза для Украины

"Циклон" - это новый российский военный корабль проекта "Каракурт". Обычно вооружение на таких кораблях включает комплексы ударного и противовоздушного оружия.

"На них ставят восемь пусковых установок для крылатых ракет "Калибр". В принципе, они несут такое же вооружение, как и другие малые ракетные корабли, которые могут быть задействованы для пусков по территории Украины. В частности, из акватории Азовского моря", - рассказал Заблоцкий.

Эксперт отметил, что на такие корабли также ставят и артиллерийскую установку, которую применяют в целях самообороны.

"Если он выйдет на патрулирование, мы это увидим. Какой-то особенной угрозы он не представляет, но все-таки теоретически число ракет в одном залпе корабельной группировкой ЧФ может увеличится сразу на 8 единиц", - добавил он.

Заблоцкий подчеркнул, что пока данных о каких-либо испытаниях и выходе в море нового корабля нет. Поэтому, если он в ближайшее время не присоединится к корабельной группировке в Черном море, то он еще не готов.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 12 июля, пропагандистские СМИ начали писать о том, что в Керчи построили корабль "Циклон", чтобы усилить Черноморский флот.

При этом спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что корабль еще даже не прошел испытаний. А вся информация о "Циклоне", которую распространяют в РФ, - пропагандистская картинка.

Более детально о "Циклоне" можете узнать в материале РБК-Украина.