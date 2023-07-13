Пропаганда или плюс 8 "Калибров"? РФ хвастается новым кораблем в Крыму, но есть нюанс

Российский Черноморский флот готовится к возможному пополнению новым ракетным кораблем. Накануне в оккупированной Керчи (Крым) подняли флаг над "Циклоном", который, по словам местных гауляйтеров, якобы готов к боевым задачам.

Подробнее о корабле "Циклон" и угрозах для нашей страны, - ниже в материале РБК-Украина.

Корабль без испытаний

О поднятии военно-морского флата на ракетном корабле "Циклон" накануне объявил гауляйтер Крыма Сергей Аксенов. В оккупированной Керчи даже провели церемонию с фотосессией по такому поводу.

По словам Аксенова, "Циклон" якобы вобрал в себя все новейшие достижения в области военного кораблестроения и стал первым такого рода судном, построенным в Керчи за последние 25 лет.

"Благодаря вам (керченским кораблестроителям, - ред.) сегодня "Циклон" готов к выполнению боевых задач в составе Черноморского флота", - добавил он, очевидно, намекая на то, что корабль может присоединиться к ракетным ударам по Украине.

Как пишут российские СМИ, "Циклон" прошел полный цикл строительства на Керченском судостроительном заводе, включая комплекс испытаний. Однако на деле не обошлось без пропаганды.

Фото: малый ракетный корабль "Циклон" (t.me/Aksenov82)

По крайней мере, об этом говорит спикер украинских Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"Главное, что это очередной пропагандистский трюк россиян. Потому что они включили в состав Черноморского флота РФ корабль, который не отвечает всей процедуре. Что это означает? Что этот малый ракетный корабль проекта "Каракурт" был поставлен в строй без соответствующих испытаний", - отметил он в эфире телемарафона.

По его словам, ходовые и боевые испытания должны были пройти еще осенью 2021 года, потом в течение 2022-го и в начале этого года, но не получилось.

Главное о "Циклоне"

Это малый ракетный корабль проекта "Каракурт", который объединяет серию многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. По другой классификации это малые корветы. Предполагалось, что они станут дополнением для ракетных кораблей проекта "Буян", предназначенных для мелководных морей и больших рек.

Строительство малых корветов началось в 2015 году, первый корабль был введен в строй в 2018-м. В условиях международных санкций их строят с учетом импортозамещения, то есть все элементы и оборудование - российского производства. Всего для военно-морского флота РФ запланировано 18 единиц.

Характеристики:

длина - 67 м

ширина - 11 м

осадка - 4 м

бронирование - алюминиевый броневой сплав и броневые стекла

двигатели - три дизельных мощностью 8000 лошадиных сил

скорость хода (полная) - 30 узлов (55,5 км/ч)

дальность плавания - 2500 миль на 12 узлах (4630 км при скорости 22,2 км/ч)

автономность плавания – 15 суток

экипаж - 39 человек

Отметим, водоизмещение "Циклона" составляет 800 тонн, и это в 14 раз меньше, чем у флагмана Черноморского флота РФ ракетного крейсера "Москва", который был потоплен в 2022 году украинскими ВМС.

Есть ли угроза для Украины

Вооружение кораблей проекта "Каракурт" включает комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основой ударного компонента являются крылатые ракеты семейства "Калибр-НК".

"На них ставят восемь пусковых установок для крылатых ракет "Калибр". В принципе, они несут такое же вооружение, как и другие малые ракетные корабли, которые могут быть задействованы для пусков по территории Украины. В частности, из акватории Азовского моря", - отметил в комментарии РБК-Украина военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.

Фото: ракеты "Калибр" - главная угроза от кораблей типа "Каракурт" (zaxid.net)

По его словам, "Циклон" может стать вторым кораблем данного типа в составе Черноморского флота РФ. От предыдущих кораблей проекта "Буян" он отличается зенитно-ракетными средствами, то есть имеет свои системы противовоздушной обороны.

"Еще у него есть артиллерийская установка, но это все для самообороны", - добавил эксперт.

По данным из открытых источников, на первых двух "Каракуртах" установлены по одной 76,2-мм автоматической универсальной артиллерийской установке, по две шестиствольные 30-мм пушки и по две 12,7-мм пулеметных системы. При это на них нет специализированных средств ПВО, хотя с третьего уже устанавливается зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ".

Очевидно, что еще один носитель "Калибров" в Черном или Азовском морях сам по себе является плохой новостью для Украины, которая и так страдает от пусков крылатых ракет с надводных кораблей и подлодок.

"Мы отслеживаем всю информацию и учитываем в своих раскладах. И если он выйдет на патрулирование, мы это увидим. Какой-то особенной угрозы он не представляет, но все-таки теоретически число ракет в одном залпе корабельной группировкой ЧФ может увеличится сразу на 8 единиц", - подчеркнул Заблоцкий в беседе с изданием.

В Крыму строят военные корабли для РФ?

Отметим, заводы "Море" в Феодосии и "Залив" в Керчи были захвачены в 2014 году, затем их взяли "под крыло" судостроительная корпорация "АкБарс" в Зеленодольске (Татарстан) и завод "Пелла" в Санкт-Петербурге. Последний является разработчиком и главной компанией по строительству малых ракетных кораблей проекта "Каракурт".

Фото: корабли проекта "Каракурт" уже несколько лет строят в Крыму (mil.ru)

Владимир Заблоцкий рассказывает, что три корабля начали строить в Феодосии еще несколько лет назад, но после того, как были сделаны корпуса, их по рекам перевезли в Санкт-Петербург, где они так и стоят до сих пор из-за нехватки финансирования. Еще три корабля начали строить в Керчи, конкретно "Циклон" был спущен на воду в 2020-м.

"Конечно, сейчас на всех этих заводах нехватка рабочей силы и проблемы с финансированием, но они пытаются что-то делать. Хотя я думаю, что корабли не достроят - мы им не дадим", - отметил он.

Он также напоминает, что до 2014 года Украина сама оборудовала судостроительные заводы в Крыму, поскольку имела на них планы. В частности, перед оккупацией из Феодосии два корабля на воздушной подушке типа "Зубр" были отправлены в Китай. Россияне после 2014-го пытались перетянуть одеяло и хотели продолжить их строительства, но китайская сторона не пошла на нарушение контракта с Киевом.

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук также обращал внимание на то, что россияне без испытаний хотят поставить "Циклон" в строй только ради пропагандистской картинки. Ведь по сути корабль, основным заданием которого является запуск ракет, до сих пор не делал даже испытательных пусков. Поэтому есть сомнения в том, что керченский "Циклон" готов к боевым задачам.

По мнению Заблоцкого, то, что оккупанты подняли военно-морской флаг, еще ни о чем не говорит.

"Я раньше ничего не слышал о его испытаниях, и у нас нет данных о том, что он вышел в море. Сейчас это не так важно. Если он в ближайшее время не присоединится к корабельной группировке в Черном море, значит он еще не готов. А если присоединится, то мы знаем, чего он стоит - плюс 8 "Калибров", вот и все", - добавил эксперт.