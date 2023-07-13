РФ посилить свій флот у Чорному морі "Циклоном": експерт відповів, чи є загроза для України

"Циклон" - це новий російський військовий корабель проекту "Каракурт". Зазвичай озброєння на таких кораблях включає комплекси ударної та протиповітряної зброї.

"На них ставлять вісім пускових установок для крилатих ракет "Калібр". У принципі вони несуть таке ж озброєння, як і інші малі ракетні кораблі, які можуть бути задіяні для пусків по території України. Зокрема, з акваторії Азовського моря", - розповів Заблоцький.

Експерт зазначив, що на такі кораблі також ставлять і артилерійську установку, яку застосовують з метою самооборони.

"Якщо він вийде на патрулювання, ми це побачимо. Якоїсь особливої загрози він не становить, але все-таки теоретично кількість ракет в одному залпі корабельним угрупуванням ЧФ може збільшитися відразу на 8 одиниць", - додав він.

Заблоцький підкреслив, що поки даних про якісь випробування та вихід у море нового корабля немає. Тому, якщо він найближчим часом не приєднається до корабельного угруповання у Чорному морі, то він ще не готовий.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 12 липня, пропагандистські ЗМІ почали писати про те, що у Керчі збудували корабель "Циклон", щоб посилити Чорноморський флот.

При цьому речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначав, що корабель ще навіть не пройшов випробувань. А вся інформація про "Циклон", яку розповсюджують у РФ, - пропагандистська картинка.

Більш детально про "Циклон" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.