РФ усилит наступление в начале лета. Буданов рассказал, куда будет двигаться враг

Наступление российских войск ожидается в конце весны, в начале лета. При этом стратегическим направлением для врага является Покровск, не исключено продвижение и на Часов Яр Донецкой области.
Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью немецкому телеканалу ARD.
По его словам, усиление российских наступательных действий ожидается в конце весны и начале лета, особенно на Донбассе.
"Они (оккупанты, - ред) немного продвинутся в сторону Часов Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегическое направление Покровск", - сказал он.
При этом Буданов считает, что до начала ожидаемого российского наступления значительных изменений на фронте не будет.
"Ситуация довольно сложная, но она под контролем", - говоит глава ГУР.
При этом Кирилл Буданов не исключает и украинского наступления в текущем году. Однако говорить на эту тему подробнее он не стал, уточнив, что ответственность за эту область лежит на Генштабе ВСУ.
Город Часов Яр Донецкой области остается под контролем украинских сил. При этом, наиболее жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часов Яра, где враг пытается прорвать оборону ВСУ.
В конце февраля 2024 года сообщалось, что российские войска предприняли попытку наступления на линии "Часов Яр - Хромово - Бахмут". Враг отступил из-за потери большого количества бронированной техники. На данный момент вряд ли, как писало РБК-Украина, Часов Яру в Донецкой области в ближайшее время грозит оккупация или окружение.
Отметим, 3 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия готовит дополнительную мобилизацию 300 тысяч человек. По его словам, согласно планам страны-агрессора такая мобилизация должна состояться до 1 июня.
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