РФ посилить наступ на початку літа. Буданов розповів, куди рухатиметься ворог

За його словами, посилення російських наступальних дій очікується наприкінці весни та на початку літа, особливо на Донбасі.

"Вони (окупанти, - ред) трохи просунуться у бік Часів Яра. Вони рухатимуться у напрямку міста Покровська, стратегічний напрямок Покровськ", - сказав він.

При цьому Буданов вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде.

"Ситуація досить складна, але вона під контролем", - каже голова ГУР.

При цьому Кирило Буданов не відкидає і українського наступу цього року. Проте говорити на цю тему докладніше він не став, уточнивши, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.