РФ посилить наступ на початку літа. Буданов розповів, куди рухатиметься ворог

Наступ російських військ очікується наприкінці весни, на початку літа. При цьому стратегічним напрямком для ворога є Покровськ, не виключено просування і на Часів Яр Донецької області.
Про це заявив голова Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.
За його словами, посилення російських наступальних дій очікується наприкінці весни та на початку літа, особливо на Донбасі.
"Вони (окупанти, - ред) трохи просунуться у бік Часів Яра. Вони рухатимуться у напрямку міста Покровська, стратегічний напрямок Покровськ", - сказав він.
При цьому Буданов вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде.
"Ситуація досить складна, але вона під контролем", - каже голова ГУР.
При цьому Кирило Буданов не відкидає і українського наступу цього року. Проте говорити на цю тему докладніше він не став, уточнивши, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.
Місто Часів Яр Донецької області залишається під контролем українських сил. При цьому найбільш жорсткі бої продовжуються в районах Первомайського і Водяного, а також на схід від Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.
Наприкінці лютого 2024 року повідомлялося, що російські війська зробили спробу наступу на лінії "Часів Яр - Хромово - Бахмут". Ворог відступив через втрату великої кількості броньованої техніки. На даний момент навряд чи, як писало РБК-Україна, Часовому Яру найближчим часом загрожує окупація чи оточення.
Зазначимо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч людей. За його словами, згідно з планами країни-агресора, така мобілізація має відбутися до 1 червня.
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