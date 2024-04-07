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РФ посилить наступ на початку літа. Буданов розповів, куди рухатиметься ворог

Фото: голова ГУР Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Наступ російських військ очікується наприкінці весни, на початку літа. При цьому стратегічним напрямком для ворога є Покровськ, не виключено просування і на Часів Яр Донецької області.

Про це заявив голова Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

За його словами, посилення російських наступальних дій очікується наприкінці весни та на початку літа, особливо на Донбасі.

"Вони (окупанти, - ред) трохи просунуться у бік Часів Яра. Вони рухатимуться у напрямку міста Покровська, стратегічний напрямок Покровськ", - сказав він.

При цьому Буданов вважає, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде.

"Ситуація досить складна, але вона під контролем", - каже голова ГУР.

При цьому Кирило Буданов не відкидає і українського наступу цього року. Проте говорити на цю тему докладніше він не став, уточнивши, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

Ситуація в районі Часів Яру

Місто Часів Яр Донецької області залишається під контролем українських сил. При цьому найбільш жорсткі бої продовжуються в районах Первомайського і Водяного, а також на схід від Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

Наприкінці лютого 2024 року повідомлялося, що російські війська зробили спробу наступу на лінії "Часів Яр - Хромово - Бахмут". Ворог відступив через втрату великої кількості броньованої техніки. На даний момент навряд чи, як писало РБК-Україна, Часовому Яру найближчим часом загрожує окупація чи оточення.

Зазначимо, 3 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч людей. За його словами, згідно з планами країни-агресора, така мобілізація має відбутися до 1 червня.

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ПокровськКирило БудановГУРВійна в Україні