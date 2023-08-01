ua en ru
Вт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ усилила обстрелы Украины, этот террор надо остановить, - Еврокомиссия

Новина українською →
Вторник 01 августа 2023 22:06
РФ усилила обстрелы Украины, этот террор надо остановить, - Еврокомиссия Фото: Еврокомиссия (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия усилила обстрелы жилых домов в Украине, именно поэтому этот террор должен быть остановлен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря внешнеполитической службы ЕС Набилы Массрали.

"Россия усилила циничные обстрелы жилых домов в Украине, убивая все больше мирных людей", - говорится в сообщении.

Она отметила, что этот террор должен быть остановлен - в Днепре, Сумах, Кривом Роге, Херсоне, Харькове и других городах.

"Причастные к военным преступлениям будут привлечены к ответственности", - добавила Массрали.

Россия обстреливает украинские города

Напомним, недавно российские оккупанты атаковали Кривой Рог. Одна из ракет попала в жилую многоэтажку, в результате чего было разрушено пять этажей. Спасательная операция уже завершилась. Известно, что в результате удара шесть человек погибли, еще десятки получили ранения.

Также вечером 28 июля в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии стало известно о попадании в многоэтажку. В результате пострадали 10 человек.

В результате российского удара по Сумам два человека погибли, 20 пострадали, а четырехэтажное здание потерпело значительные разрушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Российская Федерация Кривой Рог Херсон Сумы Днипро Война в Украине харков
NEWS
Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, какую площадь уже освободили от россиян
Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала, какую площадь уже освободили от россиян
DAILY
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Финляндии Элина Валтонен: Мы не можем выдвигать никаких условий Украине