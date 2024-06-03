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РФ усилила информационные операции против ЕС перед выборами в Европарламент, - Боррель

Фото: высокий представитель ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия усилила информационные операции против ЕС перед выборами в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

"После начала российской войны против Украины недружественные иностранные игроки, в частности путинская Россия, усилили операции по информационным манипуляциям по всей Европе и за ее пределами. Эти операции являются частью более широких гибридных и кибернетических атак, которые зарубежные государства, и особенно Россия, применяют против нас и наших партнеров", - отметил Боррель.

По его словам, перед выборами количество информационных манипуляций со стороны России значительно возросло, и эта тенденция особенно опасна.

"Государственные информационные кампании при спонсорстве России направлены на то, чтобы наводнить информационное пространство ЕС лживым контентом, и это представляет угрозу для проведения наших демократических дебатов, особенно во времена выборов. Для того, чтобы ответить на этот вызов, должны инвестировать усилия в четыре сферы: осведомленность в ситуации, устойчивость общества, использование инструментов внешней политики и регуляторных инструментов", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Боррель также отметил, что у стран-членов ЕС уже есть необходимые системы и ресурсы, чтобы эффективно противодействовать вредоносным иностранным влияниям, особенно во время выборов в Европарламент.

Выборы в Европарламент и вмешательство России

Напомним, 6 июня в ЕС начнутся выборы в Европейский парламент.

В то же время, Россия пытается повлиять на решение избирателей во время предстоящих выборов. Для этого используется разного вида пропаганда и попытки подкупа европейских чиновников.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола ранее предупреждала, что Россия, Китай и Иран могут распространять дезинформацию на выборах в Европарламент.

А премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что выборы в Европарламент находятся под угрозой вмешательства со стороны России. Этой информацией уже владеют спецслужбы Польши.

К тому же, недавно премьеры Бельгии и Чехии призвали ввести новые санкции против России в связи с попытками государства-агрессора вмешаться в выборы в Европарламент.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияЕвропарламентЖозеп Боррель