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Россияне постоянно меняют тактику у Кременной: Гайдай рассказал особенности

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Луганск, Воскресенье 05 марта 2023 10:15
Россияне постоянно меняют тактику у Кременной: Гайдай рассказал особенности Фото: россияне постоянно меняют тактику у Кременной Луганской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне постоянно меняют тактику у Кременной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Пытаются тактику менять, хотя это им мало чем помогает. Скорее всего, это зависит от тех подразделений, которые там есть. На самом деле туда кроме мобилизованных россиян отправляют еще и кадровые войска. Их видят, их уничтожают. Иногда кого-то берут в плен и таким образом узнают, кто именно шел в наступление", - рассказал он.

По его словам, есть четкая разница: несколько дней назад наступление было в виде более 200 пехотинцев (около трех рот). Пару дней назад пытались просто двумя ротами тяжелой техники наступать.

"Они пытаются искать слабые места, ищут возможности продавить нашу оборону, но все полностью контролируемо нашими Силами обороны", - добавил Гайдай.

Как сообщалось, Россия сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Напомним, по данным британской разведки, российское командование продолжает вести под Бахмутом наступательные действия с участием пехоты. Это позволяет сэкономить недостающих боеприпасов.

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