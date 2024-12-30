В РФ пообещали наказать виновных в катастрофе Embraer, - Генпрокуратура Азербайджана

Российская Федерация начала сотрудничество с Азербайджаном по расследованию авиакатастрофы самолета Embraer 190. Следователи из четырех стран проведут масштабное расследование причин падения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокуратуру Азербайджана.
По данным прокуратуры Азербайджана, Россия заявила, что работает над идентификацией и наказанием лиц, причастных к катастрофе азербайджанского авиалайнера. Сейчас продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу, возбужденному в связи с катастрофой самолета типа Embraer 190 рейса КСК Баку-Грозный.
Отмечается, что для объективного и полного расследования инцидента на месте катастрофы в Хабели были проведены масштабные следственные работы с участием профессиональных следователей и специалистов из Азербайджана, Казахстана, России и Бразилии.
Также прокуроры Азербайджана, работающие в Грозном, оказали необходимую поддержку российским коллегам в расследовании уголовного дела и обмене собранными доказательствами между обеими сторонами.
Известно, что глава следственного комитета России Александр Бастрыкин позвонил Генпрокурору Камрану Алиеву и создал следственную группу из следователей и экспертов.
Утром 25 декабря в Казахстане упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL. Во время аварии на борту самолета находилось 67 человек, в авиакатастрофе погибли 38 человек. Самолет направлялся из Баку в Грозный.
По данным СМИ, в Грозном, где до этого сбивали дроны, могли подбить самолет, поэтому он не смог сесть. В результате Embraer 190 упал в районе города Актау. Как пишет издание Euronews, в Азербайджане подтвердили, что причиной авиакатастрофы была российская ракета.
Стоит заметить, что Россия все еще не признает, что сбила самолет с пассажирами, и пытается избежать ответственности. Однако российский диктатор Владимир Путин позвонил лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву. Они обсудили вопрос о катастрофе самолета в Казахстане.
Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.
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