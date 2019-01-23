Поранених українських військових планують перевести в Лефортовське СІЗО, - Денісова

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Згідно з висновком, наданим російською стороною, стан здоров'я трьох поранених задовільний

Український омбудсмен Людмила Денисова заявила, що в Росії планують перевести поранених українських моряків Андрія Артеменка, Василя Сороку та Андрія Ейдера в СІЗО "Лефортово". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook омбудсмена.

"Мені стало відомо про можливе переведення українських моряків Андрія Артеменка, Василя Сороки та Андрія Ейдера в СІЗО "Лефортово", де відсутні належні умови для подальшого лікування. Згідно з висновком, наданим російською стороною, стан здоров'я трьох поранених задовільний, але з альтернативних джерел відомо, що це не так", - написала Денисова.

До цього адвокат Микола Полозов заявив, що поранені українські моряки, які постраждали внаслідок захоплення РФ українських кораблів у Керченській протоці, залишаються без медичної допомоги.

Нагадаємо, уповноважений з прав людини в Москві Тетяна Потяева відвідала сьогодні, 23 січня, українських моряків, які незаконно утримуються в СІЗО "Лефортово". За словами омбудсмена, всі українські моряки почувають себе добре.