РФ показала вблизи пуск ракеты "Циркон": СМИ указали на важную деталь

Российская Федерация на днях провела учения в Средиземном море с проведением пусков ракет различных типов. Там были привлечены все корабли оперативной группировки ВМФ РФ, размещенной в Тартусе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Как пишет Defense Express, во время этих учений россияне впервые вблизи показали пуски гиперзвуковых ракет "Циркон", который был выполнен с двух фрегатов проекта 22350.

Однако опубликованная раскадровка видео может свидетельствовать о том, что кадры от Минобороны РФ с пуском "Циркона" во время учений в Средиземном море могут быть вообще "склейкой" из предыдущих эпизодов испытательных стартов.

Материал для нового видео россияне могли взять после одного из испытательных пусков "Циркона" в 2020 из акватории Белого моря.

Ru MoD released a somewhat better Zircon launch footage. pic.twitter.com/bxHa6DsFG7 — krakek (@krakek1) December 3, 2024

В то же время, новое видео вызвало дискуссии у ряда аналитиков о том, что ракета "Циркон" может базироваться на сверхзвуковой ПКР типа П-800 "Оникс". Но на чем именно базируются такие мысли - Defense Express сложно сказать.

При этом Defense Express обратило внимание на то, что отдельное значение имеет тип кораблей, с которых россияне проводили пуски "Цирконов" возле Сирии. Это фрегаты проекта 22350. При этом россияне сами заявляли, что два корабля этого проекта пришлось отдельно модернизировать, и превратить их в носители "Цирконов".

Россияне не раскрывали данных о том, какая именно модернизация была проведена, но вероятно эта переработка затрагивала вертикальные пусковые установки для запуска ракет. На кораблях этого проекта стоит по 16 пусковых ячеек.

Фото: запуск "Циркону" (defence-ua.com)

Это все свидетельствует о том, что в составе флота РФ количество надводных носителей "Цирконов" является ограниченным. Также эту гиперзвуковую ракету вряд ли можно разместить на других ракетных кораблях ВМФ РФ с вертикальными пусковыми установками 3С14.

Также доступны кадры запусков ракет П-800 "Оникс" с надводных кораблей, что вызывает недоумение, поскольку россияне заявляли о возможности пуска этих ракет из пусковых установок типа 3С14, установленных на ракетных корветах проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт", а также на фрегатах проекта 11356. Отсутствие таких записей затрудняет сравнение с пусками ракет "Циркон" с надводных кораблей

Из этого следует, что россияне могли преувеличить свои заявления, и поэтому П-800 "Оникс" не адаптирован для пуска с 3С14.

Ракеты "Циркон" и "Оникс" в войне РФ против Украины

В марте этого года российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Впоследствии стало известно, что были обнаружены обломки противокорабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон". В общем, враг применил две такие ракеты.

По словам эксперта по авиации и ракетным вооружениям Валерия Романенко, у украинских защитников пока нет вооружения, которое могло бы достать до пусковых установок "Бастион". С их помощью РФ запускает гиперзвуковые ракеты Оникс и Циркон.