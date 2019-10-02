У РФ підтвердили, що Україна відновила імпорт електроенергії

Україна стала експортувати электроенергію з Росії після 4-річної перерви. Про це в коментарі російським ЗМІ повідомила компанія "Інтер РАО", яка є російським оператором експорту та імпорту електроенергії.

Як зазначається, повернутися до імпорту в Україну нібито змусили проблеми з вугіллям для теплоелектростанцій через ситуацію на сході України.

"Ми підтверджуємо відновлення поставок, вони ведуться в пілотному режимі і тільки за передоплатою", - заявив представник "Інтер РАО".

Нагадаємо, про відновлення комерційних поставок електроенергії з Росії 2 жовтня повідомила компанія "Укренерго".

Нагадаємо, 23 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроект №1084 про радіаційної безпеки, яким змінюється порядок продажу електричної енергії, яку імпортують з держав - не членів Енергетичного співтовариства.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" почав продавати в Україні електроенергію з Білорусі. Компанія уклала довгостроковий контракт з "Біленерго".

Також РБК-Україна повідомляло, згідно із законом "Про ринок електричної енергії" з 1 липня 2019 року став можливий імпорт електричної енергії в Україну. За законом впроваджується нова модель ринку, яка передбачає рівний доступ усіх учасників до мережі, в тому числі і зовнішніх. Це стосується постачальників з Білорусі та Росії.