З липня стане можливим імпорт електроенергії в Україну

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Норми містяться в законі про новий ринок е/е

Згідно з законом "Про ринок електричної енергії" з 1 липня 2019 року стає можливим імпорт електричної енергії в Україну. Про це написав керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив Ковальчук, на даний час ціна теплової генерації перевищила середньоєвропейські ціни на електроенергію, тому "імпорт може стати нехай і частковим, але рішенням проблеми дефіциту конкуренції".

Нагадаємо, з 1 липня по закону "Про ринок електричної енергії" впроваджується нова модель ринку, яка передбачає рівний доступ усіх учасників до мережі, в тому числі і зовнішніх. Це стосується постачальників з Білорусі та Російської Федерації.

На даний час фактично імпорту електроенергії в Україну немає. Україна за підсумками 2018 року збільшила експорт електроенергії на 19,3% - до 6 млрд 165,7 млн кВт-год, її вартість склала 331,942 млн. Імпорт склав 30,678 млн кВт-год електроенергії (із РФ - 29,49 млн кВт-год, Білорусі 1,188 млн кВт-год). Імпорт врахований за контрактами ДП "Енергоринок" як технологічне переміщення.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський вніс у Верховну раду законопроект, яким пропонує відкласти запуск ринку електроенергії на один рік - до 1 липня 2020 року.