"Нафтогаз" почав продавати в Україні електроенергію з Білорусі

Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія уклала довгостроковий контракт з Біленерго

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить в групу "Нафтогаз", почала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Як відзначили в прес-службі, "Нафтогаз" імпортує електроенергію за довгостроковим контрактом з "Біленерго".

"Перші імпортовані обсяги компанія вже реалізувала на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно із законом "Про ринок електричної енергії" з 1 липня 2019 року став можливий імпорт електричної енергії в Україну. За законом впроваджується нова модель ринку, яка передбачає рівний доступ усіх учасників до мережі, в тому числі і зовнішніх. Це стосується постачальників з Білорусі та Російської Федерації.

За даними НАК "Нафтогаз Україна", за два місяці Україна імпортувала близько 586 млн кВт∙год електроенергії.

Нагадаємо, у квітні 2019 року ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" виграла перші тендери на поставку електроенергії.