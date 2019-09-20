ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нафтогаз" почав продавати в Україні електроенергію з Білорусі

Новини » Економіка    20.09.2019 - 12:47
"Нафтогаз" почав продавати в Україні електроенергію з Білорусі
Фото: Нафтогаз Віталій Носач, РБК-Україна)

Компанія уклала довгостроковий контракт з Біленерго

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить в групу "Нафтогаз", почала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Як відзначили в прес-службі, "Нафтогаз" імпортує електроенергію за довгостроковим контрактом з "Біленерго".

"Перші імпортовані обсяги компанія вже реалізувала на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно із законом "Про ринок електричної енергії" з 1 липня 2019 року став можливий імпорт електричної енергії в Україну. За законом впроваджується нова модель ринку, яка передбачає рівний доступ усіх учасників до мережі, в тому числі і зовнішніх. Це стосується постачальників з Білорусі та Російської Федерації.

За даними НАК "Нафтогаз Україна", за два місяці Україна імпортувала близько 586 млн кВт∙год електроенергії.

Нагадаємо, у квітні 2019 року ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" виграла перші тендери на поставку електроенергії.

Україна повинна готуватися до припинення транзиту газу, - Вітренко Україна передала РФ договір про транзит і дорожню карту анбандлінгу
Новини України ЕлектроенергіяНафтогаз Україниимпорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся