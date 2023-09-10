РФ начала обустраивать военные базы вблизи границы с Финляндией (спутниковые снимки)

При этом большинство техники из Петрозаводска перебрасывают на украинский фронт.

Издание отмечает, что эти строительные проекты - первый ощутимый признак того, что Россия спустя много лет снова начала инвестировать в военные базы вблизи Финляндии.

Фото: РФ начала обустраивать военные базы у границы с Финляндией (Planet Labs PBC)

До этого в течение многих лет Россия не инвестировала в пограничные гарнизоны.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году, отказавшись от своей политики военного нейтралитета после вторжения России в Украину. Финляндия стала полноправным членом Североатлантического союза. Заявки на членство Швеции должны быть одобрены всеми членами НАТО, но Турция и Венгрия еще не одобрены.

Россия неоднократно угрожала ответить на членство Финляндии и Швеции в НАТО.

В декабре прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить свои вооруженные силы вблизи финской границы. В прошлом месяце он повторил свои слова об этом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.