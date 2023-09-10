UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

РФ почала облаштовувати військові бази поблизу кордону з Фінляндією (супутникові знімки)

Фото: РФ почала облаштовувати військові бази поблизу кордону з Фінляндією (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія на території гарнізону Алакуртті та військового складу в Петрозаводську, поблизу кордону з Фінляндією, збудувала великі ангари для обслуговування та зберігання техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

При цьому більшість техніки із Петрозаводська перекидають на український фронт.

Видання зазначає, що ці будівельні проекти - перша відчутна ознака того, що Росія через багато років знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії.

Фото: РФ почала облаштовувати військові бази поблизу кордону з Фінляндією (Planet Labs PBC)

До цього протягом багатьох років Росія не інвестувала в прикордонні гарнізони.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО минулого року, відмовившись від своєї політики військового нейтралітету після вторгнення Росії до України. Фінляндія стала повноправним членом Альянсу. Заявки на членство Швеції повинні бути схвалені всіма членами НАТО, але Туреччина та Угорщина ще її не схвалили.

При цьому Росія неодноразово погрожувала відповісти на членство Фінляндії та Швеції в НАТО.

У грудні минулого року міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія планує посилити свої збройні сили поблизу фінського кордону. Минулого місяця він повторив свої слова про це.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияРосійська ФедераціяВійна Росії проти України