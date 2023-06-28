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Рассмотрит осенью. Венгрия отложила ратификацию вступления Швеции в НАТО, - СМИ

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Среда 28 июня 2023 21:28
Рассмотрит осенью. Венгрия отложила ратификацию вступления Швеции в НАТО, - СМИ Фото: Венгрия отложила ратификацию вступления Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Парламент Венгрии намеревается рассмотреть ратификацию вступления Швеции в НАТО после летних каникул. Таким образом, вопрос обсудят только осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG.

По информации издания, перед летними каникулами на следующей неделе должна состояться трехдневная сессия венгерского парламента. Законодательный орган решил, в частности, рассмотреть закон о статусе учителей и проект бюджета на следующий год.

"Но ратификация вступления Швеции в НАТО все еще не включена в повестку дня, а это означает, что голосование, которое откладывается уже год, наверняка будет отложено до осени", - подчеркивают в HVG.

Информацию о том, что на следующей неделе не будут рассматривать ратификацию, подтвердила и депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеса Вадай.

Вступление Швеции в НАТО

Напомним, Североатлантический альянс еще в прошлом году пригласил Швецию присоединиться к НАТО. По состоянию на сегодняшний день ее членство ратифицировали все страны-члены Альянса, кроме Турции и Венгрии.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что для ратификации он хочет, чтобы отношения между странами улучшились. При этом конкретную причину такой блокировки вступления Швеции в Альянс в Венгрии не называют.

По информации СМИ, позиция Будапешта уже раздражает страны-члены Альянса. Они полагают, что причиной являются тесные связи Венгрии с Россией и Турцией.

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