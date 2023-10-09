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В парламенте Грузии отказались осуждать планы РФ о базе Черноморского флота в Абхазии

Тбилиси, Понедельник 09 октября 2023 22:58
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В парламенте Грузии отказались осуждать планы РФ о базе Черноморского флота в Абхазии Фото: в парламенте Грузии отказались осуждать планы РФ о базе Черноморского флота в Абхазии (flickr by JRope)
Автор: Иван Носальский

Парламент Грузии не будет рассматривать проект резолюции, который осуждает планы россиян построить базу Черноморского флота в оккупированной Абхазии.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Вольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как отметил Вольский, Грузия "находится в сложнейшем положении в условиях оккупации Россией Абхазии и Южной Осетии".

По его мнению, принятие подобной резолюции, которая осуждает действия оккупантов, "было бы провокацией".

Вольский добавил, что "аналогичные заявления Москва делала еще в 2009 году", но они так и не были реализованы.

Стоит заметить, что ранее грузинская оппозиция подготовила проект резолюции, который в резкой форме осуждал оккупацию Россией территорий страны и их милитаризацию.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе глава оккупационной администрации Абхазии Аслан Бжания заявил, что якобы договорился с Россией о том, что она создаст на территории региона базу, где разместит Черноморский флот.

Он рассказал об этом на следующий день после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

В Евросоюзе уже выразили сильную обеспокоенность в связи с такими планами.

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Российская Федерация Грузия Черноморский флот Абхазия
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