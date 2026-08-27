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РФ начала бить по Киеву обновленной баллистикой "Искандер-1000", - ГУР

14:44 27.08.2026 Чт
2 мин
Обновленная ракета способна преодолевать значительно большее расстояние для поражения
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российские ракеты "Искандер" (Getty Images)

Российские оккупанты начали использовать для ударов по Киеву обновленные баллистические ракеты под условным названием "Искандер-1000".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР.

"В одном из комбинированных ракетных ударов по столице этим летом противник впервые применил обновленные баллистические ракеты 9М723-2, также известные под условным названием "Искандер-1000". Указанная ракета входит в состав комплекса под названием "Бора-М", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленная ракета за счет увеличенного двигателя и увеличенной пусковой установки способна поражать цели на расстоянии до 550 км (390 км у 9М723-1). Остальные части этой ракеты остались такими же, как у 9М723-1.

"В последние месяцы враг использует баллистическое вооружение как основное средство своих воздушных нападений в войне. То, что такие удары происходят преимущественно ночью, а время подлета баллистики в украинскую столицу составляет всего несколько минут, свидетельствует об их сугубо террористическом характере", - подчеркнули в ГУР.

Такая тактика врага направлена на устрашение украинцев и попытку принудить Киев к миру любой ценой.

Обстрелы Киева 27 августа

Напомним, в ночь на сегодня Россия атаковала Киев и область. Обломки рухнули в Подольском и Шевченковском районах столицы. Также под ударом оказались складские помещения в Киевской области.

Утром российская атака продолжилась. В Голосеевском районе из-за вражеского удара загорелся автомобиль, пожар впоследствии потушили. В Печерском районе повреждено здание спортивного комплекса.

Отметим, в соцсетях сообщали о вероятном прямом попадании дрона в район стадиона "Динамо". Киевляне также публиковали кадры дыма, который поднимался над спорткомплексом.

Кроме того, около полудня Россия во второй раз за день атаковала Киев беспилотниками. В столице снова раздались взрывы, работала противовоздушная оборона. В результате российских атак пострадали три человека.

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