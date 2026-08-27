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В Киеве трое пострадавших из-за атаки РФ (фото последствий)

14:15 27.08.2026 Чт
2 мин
Киев с утра под атакой дронов
aimg Татьяна Степанова
В Киеве трое пострадавших из-за атаки РФ (фото последствий) Фото: в Киеве трое пострадавших из-за атаки России (t.me/gunpKyiv)
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С утра 27 августа российские оккупанты атакуют дронами Киев. В результате вражеских атак пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По состоянию на 13.30 известно о трех пострадавших в Голосеевском районе.

Двое мужчин, 21 и 31 лет, с осколочными ранениями госпитализировали. Также пострадала 53-летняя женщина.

В Печерском районе обломки вражеского беспилотника упали в лесопарковой зоне, в результате чего произошло возгорание травы и деревьев. Спасатели ликвидировали пожар.

Фото: последствия атаки РФ на Киев (t.me/gunpKyiv)

На местах работают следственно-оперативные группы и специалисты по взрывотехнической службе.

Обстрелы Киева 27 августа

Напомним, ночью 27 августа Россия атаковала Киев и область. Обломки сбитых целей рухнули в Подольском и Шевченковском районах, под ударом также оказались склады в Киевской области.

Утром атака продолжилась. В Голосеевском районе вспыхнул автомобиль из-за вражеского удара, пожар впоследствии ликвидировали. Тем временем в Печерском районе повредило здание спортивного комплекса.

В соцсетях писали о прямом попадании дрона в район стадиона "Динамо". Киевляне публиковали кадры дыма, поднимавшегося над спорткомплексом.

Около полудня Россия атаковала Киев дронами уже второй раз за день. В столице снова раздались взрывы, в небе над городом работала противовоздушная оборона.

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