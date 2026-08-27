В Киеве трое пострадавших из-за атаки РФ (фото последствий)

Обстрелы Киева 27 августа

Напомним, ночью 27 августа Россия атаковала Киев и область. Обломки сбитых целей рухнули в Подольском и Шевченковском районах, под ударом также оказались склады в Киевской области.

Утром атака продолжилась. В Голосеевском районе вспыхнул автомобиль из-за вражеского удара, пожар впоследствии ликвидировали. Тем временем в Печерском районе повредило здание спортивного комплекса.