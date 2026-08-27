В Киеве трое пострадавших из-за атаки РФ (фото последствий)
С утра 27 августа российские оккупанты атакуют дронами Киев. В результате вражеских атак пострадали три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
По состоянию на 13.30 известно о трех пострадавших в Голосеевском районе.
Двое мужчин, 21 и 31 лет, с осколочными ранениями госпитализировали. Также пострадала 53-летняя женщина.
В Печерском районе обломки вражеского беспилотника упали в лесопарковой зоне, в результате чего произошло возгорание травы и деревьев. Спасатели ликвидировали пожар.
Фото: последствия атаки РФ на Киев (t.me/gunpKyiv)
На местах работают следственно-оперативные группы и специалисты по взрывотехнической службе.
Обстрелы Киева 27 августа
Напомним, ночью 27 августа Россия атаковала Киев и область. Обломки сбитых целей рухнули в Подольском и Шевченковском районах, под ударом также оказались склады в Киевской области.
Утром атака продолжилась. В Голосеевском районе вспыхнул автомобиль из-за вражеского удара, пожар впоследствии ликвидировали. Тем временем в Печерском районе повредило здание спортивного комплекса.
В соцсетях писали о прямом попадании дрона в район стадиона "Динамо". Киевляне публиковали кадры дыма, поднимавшегося над спорткомплексом.
Около полудня Россия атаковала Киев дронами уже второй раз за день. В столице снова раздались взрывы, в небе над городом работала противовоздушная оборона.