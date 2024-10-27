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РФ планирует вывезти более 300 тонн подсолнечника из Луганской области, - ЦНС

Воскресенье 27 октября 2024 15:33
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РФ планирует вывезти более 300 тонн подсолнечника из Луганской области, - ЦНС Фото: враг скупил зерно подсолнечника у фермеров за копейки (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне продолжают вывозить украинский урожай. На этот раз враг планирует вывезти более 300 тонн подсолнечника из временно оккупированной Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, этот урожай оккупанты "скупили" у местных аграриев за копейки, чтобы вывезти подсолнечник в Россию, а затем в страны Африки.

"Именно на сотрудничество с африканскими странами рассчитывает фейковое Минхозяйство такой же фейковой ЛНР", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что подобная схема на оккупированных территориях Украины активно "работает" еще с начала оккупации. Российские оккупационные администрации ставят фермеров в жесткие рамки, когда сбыть свой урожай они обязаны определенной "компании" по фиксированной цене.

Кроме того, Центр национального сопротивления обращает внимание, что вывоз урожая оккупантами является не только экономическим преступлением против Украины, но и частью более широкой стратегии, направленной на подрыв экономической стабильности региона и использования украинских ресурсов для укрепления своих позиций на международной арене.

"Данные действия должны быть осуждены, а виновные в таких преступлениях должны отвечать перед законом", - резюмировал ресурс.

Напомним, что российские захватчики продолжают воровать и вывозить из Украины зерно. В частности, вначале октября из оккупированного Мариуполя была вывезена очередная партия объемом 8 тысяч тонн.

"Общий объем украденного и перевезенного украинского зерна через Мариупольский порт в этом году уже превысил 180 тысяч тонн", - сообщали в ЦНС.

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