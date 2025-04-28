РФ планирует "узаконить" оккупацию территорий Украины в 2026 году: что задумал Кремль

Россия хочет легитимизировать временно оккупированные территории Украины через выборы в Госдуму в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Как отметили в ЦПД, российская Центральная избирательная комиссия сформировала избирательные одномандатные округа на временно оккупированных территориях:
"В 2026 году Кремль планирует завести в Госдуму 11 депутатов с временно оккупированных территорий Украины. Для этого сокращается количество округов на территории самой России", - добавили в Центре противодействия дезинформации.
Для России создание "избирательных округов" на временно оккупированных территориях Украины - стандартная практика. В частности, после оккупации Крыма Москва создала там четыре округа для выборов в Госдуму в 2016 и 2021 годах. Украина не признала такие "выборы".
При этом в марте 2024 года на временно оккупированных территориях Россия проводила "выборы" президента, чтобы легализовать оккупацию из-за результатов в пользу диктатора Владимира Путина.
Напомним, ранее Центр нацсопротивления сообщал об активной подготовке к проведению выборов на временно оккупированных территориях Украины.
В частности, россияне запускают там чат-бот, при помощи которого можно будет голосовать.
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