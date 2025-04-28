РФ планує "узаконити" окупацію територій України 2026 року: що задумав Кремль

Росія хоче легітимізувати тимчасово окуповані території України через вибори до Держдуми 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.
Як зазначили в ЦПД, російська Центральна виборча комісія сформувала виборчі одномандатні округи на тимчасово окупованих територіях:
"У 2026 році Кремль планує завести в Держдуму 11 депутатів із тимчасово окупованих територій України. Для цього скорочується кількість округів на території самої Росії", - додали в Центрі протидії дезінформації.
Для Росії створення "виборчих округів" на тимчасово окупованих територіях України - стандартна практика. Зокрема, після окупації Криму Москва створила там чотири округи для виборів до Держдуми у 2016 і 2021 роках. Україна не визнала такі "вибори".
Водночас у березні 2024 року на тимчасово окупованих територіях Росія проводила "вибори" президента, щоб легалізувати окупацію через результати на користь диктатора Володимира Путіна.
Нагадаємо, раніше Центр нацопору повідомляв про активну підготовку до проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, росіяни запускають там чат-бот, за допомогою якого можна буде голосувати.
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