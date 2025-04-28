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РФ планує "узаконити" окупацію територій України 2026 року: що задумав Кремль

Ілюстративне фото: РФ планує провести в окупації вибори до Держдуми (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія хоче легітимізувати тимчасово окуповані території України через вибори до Держдуми 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

Як зазначили в ЦПД, російська Центральна виборча комісія сформувала виборчі одномандатні округи на тимчасово окупованих територіях:

  • у Донецькій області - три округи;
  • у Луганській області - два округи;
  • у Запорізькій та Херсонській областях - по одному.

"У 2026 році Кремль планує завести в Держдуму 11 депутатів із тимчасово окупованих територій України. Для цього скорочується кількість округів на території самої Росії", - додали в Центрі протидії дезінформації.

Для Росії створення "виборчих округів" на тимчасово окупованих територіях України - стандартна практика. Зокрема, після окупації Криму Москва створила там чотири округи для виборів до Держдуми у 2016 і 2021 роках. Україна не визнала такі "вибори".

Водночас у березні 2024 року на тимчасово окупованих територіях Росія проводила "вибори" президента, щоб легалізувати окупацію через результати на користь диктатора Володимира Путіна.

Вибори в окупації

Нагадаємо, раніше Центр нацопору повідомляв про активну підготовку до проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, росіяни запускають там чат-бот, за допомогою якого можна буде голосувати.

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