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РФ планирует перебросить курсантов-артиллеристов на оккупированные территории Украины, - ЦНС

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Понедельник 19 июня 2023 23:05
РФ планирует перебросить курсантов-артиллеристов на оккупированные территории Украины, - ЦНС Фото: РФ планирует опрокинуть курсантов-артиллеристов на оккупированные территории Украины (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Степанова

Курсантов российских военных вузов продолжают готовить к ротации на границах с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как сообщается, курсантов 3 и 4 курсов "Михайловской военной артиллерийской академии" (Санкт-Петербург) планируют отправить в распоряжение группировки прикрытия государственной границы.

На курсантов возложат выполнение специальных задач подготовки командиров орудий (минометов, БМ) и артиллерийских взводов.

Также отмечается, что после подготовки личный состав планируют перебросить на временно оккупированные территории Украины.

По данным ЦНС, все выпускники высших военных учебных заведений 2023 отправлены на передовые позиции. Это сделано с целью пополнения некомплекта командного состава в воинских частях, которые дислоцируются в Брянской и Белгородской областях для прикрытия государственной границы.

Россия укрепила границу с Украиной курсантами

Российское военное руководство приняло решение укрепить западную границу курсантами. Оправдывается "прохождением стажировки". Для укрепления границы было направлено около 200 курсантов, вооружённых стрелковым оружием и гранатометами.

Также ранее уже сообщалось, что россияне планируют отправить курсантов и на войну с Украиной.

Проблемы с личным составом в армии РФ

Российская армия несет значительные потери на войне против Украины. Ее руководство пытается привлекать на войну иностранцев, заключенных, а также срочников.

Общее количество потерь российской армии с начала вторжения по данным на 19 июня составляет 220450 военных. За последние сутки ВСУ уничтожили 630 оккупантов.

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