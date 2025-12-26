РФ планирует набрать в армию в следующем году более 400 тысяч солдат, - Буданов

По словам Буданова, 403 тысячи единиц живой силы россияне в целом набрали еще в начале декабря, поэтому о 2025 году можно сказать, что враг свои мобилизационные планы даже перевыполнил.

Главный источник пополнения российской оккупационной армии - это контрактники, которых заманивают большими деньгами. На 2026 год мобилизационный план россиян - рекрутировать в армию 409 тысяч единиц личного состава. При этом проблемы у них присутствуют, но РФ просто увеличивает выплаты.

"Конечно, проблемы есть. Поэтому периодически они увеличивают уровень единовременных выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они заманивают людей в армию", - резюмировал Буданов.