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РФ планирует в Херсонской области показательную сдачу украинских паспортов для пропаганды

Фото: РФ планирует в Херсонской области показательную сдачу украинских паспортов для роспропаганды (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Стрелковом Херсонской области российские захватчики запланировали "месячник" сдачи украинских паспортов для пропагандистских сюжетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

"В Стрелковом Херсонской области российские оккупанты запланировали проведение так называемого "месячника" сдачи украинских паспортов", - рассказал Ковалев.

По его словам, тех украинских граждан, кто будет сдавать украинские паспорта, оккупанты хотят снимать на видеокамеры, чтобы потом показывать в своих пропагандистских сюжетах на российском телевидении.

Представитель Генштаба также добавил, что в районе населенного пункта Раденск Херсонской области в подразделениях российских войск участились случаи отказа мобилизованных солдат от выполнения приказов на ведение наступательных действий и дезертирства из-за значительных потерь в живой силе.

Принудительная паспортизация РФ на оккупированных территориях

После вторжения России в Украину оккупанты поставили перед собой несколько задач на захваченных территориях - депортация украинцев, в том числе детей, похищение украинского зерна и насильственная паспортизация населения.

Напомним, ранее на оккупированных территориях захватчики ввели правило, по которому подростки, которым исполнилось 14 лет должны получить паспорт РФ, чтобы их допустили к занятиям спортом. Кроме того, недавно учащихся старших классов, не имеющих паспорта РФ, временно не допустили к занятиям.

Также сообщалось, что оккупанты с 2024 года планируют обслуживать в больницах украинцев на временно оккупированных территориях, не имеющих медстрахования как иностранцев. То есть украинцы у себя будут лишены возможности получать медицинские услуги кроме экстренной помощи.

Кроме того, на оккупированных территориях россияне угрожают увольнениями владельцам украинских паспортов.

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