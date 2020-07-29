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РФ планує розширити санкції проти України

Автор: Роман Калиниченко

Росія хоче розширити діючі обмеження

Російський уряд вніс до Держдуми проект закону про введення нових економічних обмежень щодо України. Документ розширює діючі обмеження проти низки осіб і українських компаній.

Про це повідомляє ТАСС.

Серед іншого, пропонується заборонити прийом платіжним агентом РФ грошових коштів і здійснення транскордонних платежів, якщо одержувач включений до санкційного списку.

Центральному банку РФ і федеральним органам виконавчої влади доручено надати Мінфіну звіти про діяльність організацій, що здійснюють операції щодо осіб, до яких застосовуються санкції.

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Мова йде про розширення переліку обмежень, накладених на низку осіб і компаній в рамках указу "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації".

Нагадаємо, відповідний указ президент РФ Володимир Путін підписав у жовтні 2018 року

Вперше Росія ввела санкції проти України у 2015 році. Аналогічні дії РФ вжила до ряду країн, які підтримали антиросійські санкції у зв'язку з анексією українського півострова і агресією на Донбасі.

У грудні минулого року Росія розширила санкції проти України.

Через кілька днів колишній прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова обговорювати скасування санкцій проти України, але аналогічні дії повинен зробити Київ.

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