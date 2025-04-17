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Ожесточенные бои продолжаются: обновленные карты фронта на 17 апреля

Украина, Четверг 17 апреля 2025 08:57
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Ожесточенные бои продолжаются: обновленные карты фронта на 17 апреля Фото: Генштаб ВСУ показал обновленные карты боев на 17 апреля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Генштаб ВСУ показал, где идут ожесточенные бои, и доложил о ситуации на фронте. За минувшие сутки было зафиксировано 111 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 109 авиационных ударов, сбросив 177 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг совершил почти 6600 обстрелов, из них 126 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2923 дроны-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре средства ПВО и два артиллерийских средства россиян.

Ситуация на направлениях

Фото: карты боев по состоянию на 17 апреля (t.me/GeneralStaffZSU)

Харьковское направление. Противник за прошедшие сутки один раз проводил наступательные действия в районе Волчанска.

Купянское направление. Произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки и Загрызово.

Лиманское направление. Враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новомихайловки, Твердохлебово, Надежды и в сторону Нового, Зеленой Долины и Григорьевки.

Северское направление. Защитники отбили пять штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Верхнекаменское и Белогоровка.

Краматорское направление. Зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр, Предтечино и Ступочки.

Торецкое направление. Враг совершил 19 атак неподалеку населенных пунктов Дачное, Дилиевка, Торецк и Курдюмовка.

Покровское направление. Защитники остановили 32 штурма агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Троицкое, Водяное Второе, Богдановка, Андреевка и в направлении Старой Николаевки.

Новопавловское направление. Враг 12 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Привольное, Разлив, Свободное Поле и в сторону Отрадного.

Ореховское направление. Враг проводил наступательное действие в районе Каменского.

Приднепровское направление. Агрессор совершил одну неудачную попытку продвинуться вперед.

Курское направление. Сил обороны Украины вчера отбили 17 атак россиян. Кроме этого, враг нанес 38 авиационных ударов с применением 72 управляемых авиабомб, а также осуществил 407 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из РСЗО.

Новое наступление РФ

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский и президент Владимир Зеленский предупреждали, что Россия готовит наступление на Сумскую и Харьковские области.

На прошлой неделе Сырский заявлял, что РФ фактически начала наступательные действия на Харьковскую и Сумскую области. По его словам, количество боев на всех основных направлениях возросло. В Главном управлении разведки Минобороны не исключали, что россияне могут привлечь войска КНДР к наступлению на севере Украины.

Больше о планах России по фронту и готова ли Москва остановить войну - в материале РБК-Украина.

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