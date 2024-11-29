В РФ подтвердили ликвидацию больше 80 тысяч оккупантов в Украине: что известно

В России установили имена 80 973 оккупантов, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Большинство из них - добровольцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Медузу ".

Так, больше половины погибших (52% от общего числа потерь) не были связаны с армией РФ на момент полномасштабного российского вторжения в Украину. Как уточняется, к этой категории журналисты и волонтеры в России отнесли тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ после начала войны.

Стремительный рост потерь среди оккупантов-добровольцев

Составители списков зафиксировали, что "стремительный рост потерь" среди оккупантов-добровольцев продолжается.

"Их доля в общем массиве продолжает расти и сейчас составляет 22% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны", - уточняют авторы, добавляя, что многие добровольцы гибнут в течение двух-четырех недель после отправки на фронт.

Для сравнения издание приводит данные по подтвержденным потерям среди этой категории российских захватчиков на ноябрь 2023 года - тогда добровольцы составляли только 14% от общего числа потерь.

"Реальное число людей, пришедших в армию с "гражданки" уже после начала вторжения и погибших на фронте, гораздо выше, поскольку мы не смогли точно определить, как именно попали на фронт 28% установленных нами погибших", - говорят журналисты.

Доля осужденных, завербованных в колониях, среди потерь снижается

В свою очередь доля осужденных, которых завербовали на войну в колониях, снижается.

Так, в ноябре 2023 года они составляли 26% всех потерь, а сейчас -18%. При этом подразделения, составленные из заключенных, по-прежнему находятся на передовой и "забирают на себя часть боевой нагрузки".