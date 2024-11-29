В РФ подтвердили ликвидацию больше 80 тысяч оккупантов в Украине: что известно
В России установили имена 80 973 оккупантов, которые были ликвидированы на фронте в Украине с февраля 2022 года. Большинство из них - добровольцы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
Так, больше половины погибших (52% от общего числа потерь) не были связаны с армией РФ на момент полномасштабного российского вторжения в Украину. Как уточняется, к этой категории журналисты и волонтеры в России отнесли тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ после начала войны.
Стремительный рост потерь среди оккупантов-добровольцев
Составители списков зафиксировали, что "стремительный рост потерь" среди оккупантов-добровольцев продолжается.
"Их доля в общем массиве продолжает расти и сейчас составляет 22% от общего числа подтвержденных потерь российской стороны", - уточняют авторы, добавляя, что многие добровольцы гибнут в течение двух-четырех недель после отправки на фронт.
Для сравнения издание приводит данные по подтвержденным потерям среди этой категории российских захватчиков на ноябрь 2023 года - тогда добровольцы составляли только 14% от общего числа потерь.
"Реальное число людей, пришедших в армию с "гражданки" уже после начала вторжения и погибших на фронте, гораздо выше, поскольку мы не смогли точно определить, как именно попали на фронт 28% установленных нами погибших", - говорят журналисты.
Доля осужденных, завербованных в колониях, среди потерь снижается
В свою очередь доля осужденных, которых завербовали на войну в колониях, снижается.
Так, в ноябре 2023 года они составляли 26% всех потерь, а сейчас -18%. При этом подразделения, составленные из заключенных, по-прежнему находятся на передовой и "забирают на себя часть боевой нагрузки".
Потери РФ в Украине
За сутки, 28 ноября, украинские военные ликвидировали 2030 оккупантов. За последнее время это рекорд по количеству убитых россиян.
Добавим, что за неделю, с 17 по 24 ноября, ВСУ уничтожили почти 10 тысяч оккупантов. Также удалось "отминусовать" больше 200 артсистем.
А с 10 по 17 ноября, ВСУ уничтожили 11 990 оккупантов. Также удалось "приземлить" 355 дронов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.